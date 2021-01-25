Отцу-одиночке из Ярославской области купили квартиру

21 января семья переехала в новый дом и отпраздновала новоселье. Фото: Антон Капралов

Антон Третьяков - многодетный отец-одиночка. Весной 2020 года в семье случилось большое горе: при родах четвертого малыша у Антона умерла жена. Отпуск по уходу за ребенком на работе не дали. На службу военному пришлось ходить с новорожденным малышом.

Семья ютилась в маленькой однушке, потому что прошлую квартиру они потеряли из-за наводнения. Узнав про трагедию, Фонд «Истоки» и Совет отцов решили помочь Третьяковым: купили холодильник и отпариватель. Но оказалось, что в однушке для техники нет места. Тогда и пришла идея помочь семье решить квартирный вопрос.

- Советом отцов и фондом "Истоки" проделана масштабная работа по поиску средств на квартиру. Фонд выделил семье Третьяковых 1 миллион рублей, который пошел на приобретение 4-х комнатной квартиры в городе Ростове, - рассказал депутат ярославской областной Думы Антон Капралов.

Семья Третьяковых переехала в новую квартиру. Фото: Антон Капралов

21 января семья переехала в новый дом и отпраздновала новоселье.