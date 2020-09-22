В Ярославской области многодетный отец-военный вынужден ходить на службу с 11-месячным сыном

Военнослужащего Антона Третьякова не пускают в отпуск по уходу за ребенком. ФОТО: скриншот с видео страница Андрея Броя во ВКонтакте

В непростой жизненной ситуации оказался военнослужащий Антон Третьяков из Ростова. 27 апреля этого года у мужчины умерла жена. Он остался один с четырьмя детьми. В настоящее время Антон вынужден ходить на службу вместе с 11-месячным сыном. О своей истории многодетный отец-одиночка рассказал в социальной сети.

- После смерти жены меня отпустили в отпуск на три месяца. Когда это время прошло, я написал рапорт на отпуск по уходу за детьми до полутора лет. Командир отказал. Сегодня, 21 сентября, вызвали на работу. Я собрал малышей. Дочка в школу пошла. Двоих сыновей, 3 и 5 лет, сейчас в садик отправляю. А сам со смесями, бутылочками, сменной одеждой вынужден идти в часть. Командир сказал, если я не выйду, буду отсутствовать на службе четыре часа, меня уволят по статье, - говорит Антон в одном из видеообращений, которое записал по дороге на работу.

Следующая видеозапись сделана после того, как мужчина отвел двух сыновей в детский сад.

- Везу малыша в условиях эпидемиологической опасности в воинскую часть. Вова, скажи привет нашим чиновникам, - обращается к ребенку мужчина.

Антон рассказал, что в похожей ситуации в 2006 году оказался еще один военнослужащий. Мужчина, которого так же не пускали в отпуск по уходу за ребенком, обращался в российские суды. Однако везде получал отказ. Тогда военный дошел до европейского суда по правам человека. Тот встал на сторону отца и обязал Россию выплатить моральную компенсацию. После этого борца за справедливость отпустили в отпуск.

- В 2014 году появился законопроект, в котором обсуждалась возможность предоставлять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Но Госдума его отклонила. Так наше государство поддерживает многодетные семьи, защищает маленьких детей, - отмечает Антон.

На третьей записи мужчина показывает, как кормит ребенка в столовой на работе. Уставший малыш плачет:

- Ребенок у меня капризничает. Передай привет [обращается к ребенку], расскажи, какое у тебя счастливое детство.

На последней видеозаписи запечатлено, как семья возвращается домой. На улице в это время уже темно.

- Время - 19:23. Возвращаемся со службы. Я забрал детей из садика, привел на службу, потому что начальник штаба спрашивал, где я, пришлось нам обратно в часть возвращаться. Дома еще куча дел: нужно постирать белье, приготовить покушать, помыть детей, уложить спать. Когда это делать, я не знаю. Завтра опять мне идти на службу. Не знаю, как дальше жить, - завершает свое обращение мужчина.

Известно, что Антон Третьяков написал обращение в Министерство обороны и другие ведомства. В настоящее время его вопрос находится на рассмотрении. Остается надеяться, что чиновники не останутся равнодушными к судьбе многодетного одинокого отца.