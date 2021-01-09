Очередное ЧП, связанное с зимними развлечениями, произошло в Угличе 5 января. 11-летняя девочка в сопровождении бабушки пошла кататься с горки на \\"ватрушке\\". Во время одного из спусков ребенок врезался в забор и сильно ушиб голову.Сначала травме не придали значения. Бабушка отвела внучку домой и уложила спать. Но через какое-то время у школьницы начались судороги. Пострадавшую отвезли в угличскую больницу, там она впала в кому. Врачи приняли решение перевезти ребенка в ярославскую клинику. Сейчас девочка находится в реанимации.Это не первое подобное ЧП в Ярославской области. 4 января 4-летний мальчик получил серьезную травму, катаясь на тюбинге с горки в санатории Рыбинского района. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет региона.За праздничные дни четыре ребенка после катания с горок оказались в больнице. Ежедневно в детскую клинику после этого веселого, но совсем не безопасного развлечения обращаются от 5 до 10 человек. Но если соблюдать ряд правил, риски при катании на \\"ватрушках\\" можно снизить.