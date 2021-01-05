Четырехлетний ребенок получил серьезную травму во время катания с горки. ЧП произошло вчера, 4 января, днем на территории одного из санаториев в Рыбинском районе.- Ребенок с родителями приехали покататься с горки. При очередном спуске с горы на тюбинге, в котором находился мальчик, произошло столкновение с другими отдыхающими. В результате столкновения ребенок получил травмы головы и был доставлен в реанимацию, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, ответственные за безопасную эксплуатацию горки и выдаваемого снаряжения.