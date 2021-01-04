В Главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу прокомментировали инцидент с ярославским полицейским. Напомним, ночью 2 января в Каспийске сотрудник правоохранительных органов застрелил местного жителя.- 2 января ночью в дежурную часть поступило сообщение о нападении на женщину. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы направились по предполагаемому адресу. Сотрудник ВОГ МВД России в Республике Дагестан, который в тот момент находился в служебной машине, услышал крики о помощи на улице и незамедлительно направился к месту происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.Полицейский увидел, что некий мужчина применяет силу по отношению к женщине. На требования прекратить насилие житель Каспийска повел себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя.- В связи с возникшей угрозой сотрудник применил огнестрельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался. Жизни и здоровью пострадавшей женщины ничего не угрожает, - пояснили в ведомстве.Отмечается, что начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин взял объективность расследования под личный контроль.