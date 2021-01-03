Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в отношении полицейского. Мужчину подозревают в убийстве и превышении должностных полномочий. Правоохранитель, оказавшийся под следствием, был прикомандирован в Каспийск (там произошло ЧП) из Ярославля, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Дагестан Расул Темирбеков.По версии следствия, около часа ночи 2 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на женщину. Прибывшие на место сотрудники ППС увидели, что 43-летний мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины. Ярославский полицейский потребовал прекратить противоправные действия. Житель Каспийска агрессивно отреагировал на слова правоохранителя и направился в его сторону.- Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.Произошедшее в Каспийске активно обсуждают в социальных сетях. В паблике «Голос Дагестана» опубликовали такую версию случившегося:- Как рассказывают очевидцы, у убитого был конфликт с работницами салона красоты, хозяином которого он являлся. Сотрудницы закрылись в салоне, выпивая спиртное. Когда хозяин пришел и начал ругать, девушки распустили язык. Он дал пощечину одной из них. Девушки вызвали полицию. Приехавший сотрудник направил оружие, на что убитый сказал: «Давай стреляй, че ты, герой, стреляй. Полицейский, восприняв слова всерьез, выстрелил прямо в голову. Хотя мог бы повалить или стрельнуть по ноге!Отмечается, что погибший был отцом пятерых детей и произошедшее случилось на глазах его семьи и соседей.Полицейский задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.