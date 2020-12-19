В Ярославскую область поступили 24 школьных автобуса Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область пришли 24 новых школьных автобуса. 21 из них - марки ПАЗ: 16 машин на 23 посадочных места и пять - на 31. Также детей будут возить три ГАЗели на 11 посадочных мест каждая. Как сказал губернатор региона Дмитрий Миронов, большую часть техники направят на замену устаревшей.

И очень вовремя: в ярославских пабликах появилось фото прогнившего школьного автобуса, на котором перевозят детей в Заволжском сельском поселении. Правда, в администрации Ярославского района пояснили, что терпеть осталось недолго и новые автобусы выйдут на маршрут уже на следующей неделе.

- Новые автобусы - это безопасность и комфорт ребят, проживающих в отдаленных районах. Вся техника будет передана муниципальным образованиям, - сказал Дмитрий Миронов. - В этом году купили пять машин, они переданы в школы Переславля-Залесского, Гаврилов-Ямского, Пошехонского, Тутаевского и Ярославского районов.