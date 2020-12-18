В Ярославском районе заменят «гнилые» школьные автобусы

С января школьников будут возить два новых автобуса. ФОТО: группа "Администрация Ярославского муниципального района" во ВКонтакте

Школьников Заволжского сельского поселения будут возить на учебу на новых автобусах. Произойдет это уже совсем скоро. Напомним, ранее КП-Ярославль сообщала о том, что сейчас дети вынуждены ездить в прогнившем и продуваемом насквозь транспорте. Депутаты сельского поселения обратились за помощью в решении этой проблемы к губернатору. Однако вмешательство главы региона не потребовалось.

- На следующей неделе поступит на работу два новых автобуса для перевозки детей в образовательные учреждения в деревни Григорьевское и Пестрецово. Для регистрации транспорта понадобится еще некоторое время, - рассказали в администрации Ярославского района.

Новая техника, по словам чиновников, сменит старую в январе 2021 года. Кроме того, в районе в ближайшее время планируют заменить еще пять школьных автобусов.