В Ярославской области детей возят в школу на «гнилом» автобусе

Детей в Заволжском сельском поселении возят в школу на «гнилом» автобусе. ФОТО: группа "Общественники" во ВКонтакте

Детей в Заволжском сельском поселении возят в школу на «гнилом» автобусе. Фотографии транспортного средства, которое, судя по дырам, продувает насквозь, появились в социальных сетях.

Родители школьников, переживающие за безопасность и здоровье своих детей, просили местные власти заменить автобус, однако людей не услышали. Тогда те решили обратиться за помощью к депутатам.

- Мы направили письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой взять на контроль обозначенную проблему, поручить провести проверку по предоставленной информации, в случае выявления нарушений привлечь к ответственности виновных лиц, - рассказала депутат муниципального совета Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина в группе «Общественники» во ВКонтакте.

Кроме того, народоизбранники просят главу региона заменить старый, не соответствующий требованиями безопасности автобус на новый.