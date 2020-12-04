Из центра Ярославля эвакуируют не там припаркованные машины

Рейд прошел по улицам Нахимсона и Андропова Фото: Мэрия Ярославля

По центру Ярославля госавтоинспекторы прошли с рейдом, выявляя неправильно припаркованные машины. Например, штраф за стоянку на месте, предназначенном для инвалидов, составляет пять тысяч рублей. Если водитель оставил своего железного коня слишком близко к пешеходному переходу, а это менее пяти метров, в наказание придется заплатить 1000 рублей.

- При этом проводится эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку, что влечет за собой дополнительные траты, - рассказал врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Ярославля Кристина Вешнякова.

3 декабря с центральной улицы Ярославля эвакуировали один автомобиль, за стоянку на местах для инвалидов составили пять административных материалов. В поле зрения сотрудников ГИБДД попал и депутат муниципалитета Роман Галагаев, который неправильно припарковал свой Ferrari.