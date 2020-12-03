В Ярославле на штрафстоянку эвакуировали Ferrari депутата

Машина была припаркована на месте для автомобилей инвалидов. ФОТО: группа "Типичный Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сотрудники ГИБДД эвакуировали на штрафную стоянку люксовый автомобиль Ferrari, который принадлежит депутату муниципалитета и предпринимателю Роману Галагаеву.

Машина была припаркована рядом с Волжской набережной, у дома, где живет депутат. И все бы ничего, но стояла она на месте, предназначенном для инвалидов.

- Я хотел бы пояснить, что я прописан здесь, в этом доме. Поставил машину у подъезда, здесь всегда жители ставят свои машины, потому что как иначе – нужно иногда просто зайти, вещи занести. Знак только в этом году повесили, у нас в доме 12 квартир. Насколько я знаю, инвалидов ни у нас, ни по соседству нет, но при этом хотя бы одно место нам должны были оставить под парковку? Должны же учитываться права проживающих здесь. Вчера машины на этом же месте ставили жители, но вот сегодня мне особенно «повезло». Вышел, а уже оформляют, крепят эвакуатор к колесу, собираются увозить. Я совершенно не против работы службы эвакуации в городе - это необходимо и важно, но и правила работы должны быть разумными. Я понимаю, что в данном случае сотрудники действуют по закону, написал в приемную мэра, чтобы эту проблему с парковкой авто жителей дома как-то решали. Не должно быть дискриминации в обратную сторону: 100% мест для инвалидов и ни одного для жителей. Никогда не думал, что до такого может дойти, - комментирует ситуацию порталу «Yarnews» Роман Галагаев.