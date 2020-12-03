Мероприятия для предпринимателей в декабре. Что запланировано.

. Фото: Правительство Ярославской области

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители бизнеса смогут пополнить свои знания, приняв участие сразу в нескольких мероприятиях в декабре. Все мероприятия проходят при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

8 декабря пройдут экспертные сессии с предпринимателями Ярославской области. Для самозанятых граждан и лиц, заинтересованных в организации предпринимательской деятельности, будут организованы трансляции на ютубе и Фейсбуке.

Начнется мероприятие с приветственного слова и.о. директора департамента инвестиций промышленности Ярославской области Дмитрия Глушкова. В рамках сессии «Свое дело на 360 Учесть все» участникам расскажут о том, какую форму лучше выбрать для регистрации бизнеса – самозанятость, ИП или ООО, поделятся тонкостями использования ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) при организации своего дела, обсудят вопрос об основных ошибках предпринимателей. А генеральный директор компании WoolLand, специализирующейся на производстве дизайнерской одежды, Маргарита Ландик даже поделится секретами, как начать бизнес со 100 рублей.

Во время проведения сессии «Государство и бизнес» будут затронуты вопросы действующих методов поддержки предпринимательства. Евгений Ефремов, заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Росси по ЦФО расскажет о системе быстрых платежей и их возможностях для бизнеса. А предприниматель Юлия Козлова - победитель конкурса «Лучший Предприниматель 2017 года» в номинации «Лучший старт», эксперт-наставник Бизнес-Марафона «Взлетная полоса. Школьники. 2019» расскажет о личном опыте на тему «Как начать бизнес при поддержке государства».

Участие в сессии «Свое дело. Продвинуть и продать» позволит научиться новым методам продвижения, а также взаимодействия с клиентами и сотрудничества с единомышленниками.

Так, консультант по маркетингу и бизнес-развитию Андрей Арно раскроет тему «О чем молчит ваш клиент?». А основатель Finjecto бизнес-тренер Антон Хреков расскажет о новых формах и методах ведения медиа-коммуникаций.

Бизнес-тренер Владимир Малешин - лауреат Национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса» в номинации «Деловой успех HR-а», эксперт журнала «Управление персоналом», основатель и президент Учебного центра Интернет-портала SuperJob научит оценивать людей с первого взгляда.

Тех, кого интересуют инновации в бизнесе ждут по завершении образовательных сессий на инноланче с Антоном Хрековым и Еленой Иванчук.

Сайт мероприятия - http://76.зарядисвоедело.рф

Уже 10 декабря 2020 года в Ярославле пройдет конференция "Бизнес в новых условиях", которая соберет участников в режиме онлайн. Конференция станет частью форума начинающих предпринимателей «Бизнес-старт», его проводят Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области и #ЯГТУ.

Основными темами обсуждения на конференции станут вопросы ведения бизнеса в условиях кризиса, пандемии и резкого ухудшения внешних условий: мотивации персонала на удаленной работе, антикризисного менеджмента, личной эффективности и использования современных технических решений. Отдельно будут освещены меры по поддержке самозанятых на региональном и федеральном уровнях и развитие института самозанятых.

Напоминаем, что в ходе форума действуют консультационная онлайн-площадка по вопросам создания бизнеса в Ярославской области и виртуальная ярмарка вакансий. Зарегистрироваться для участия в конференции и воспользоваться услугами площадок можно на сайте конференции https://forumbstart.ru/.

15 декабря в 10 стартует Большой предпринимательский онлайн-форум «МОЙ БИЗНЕС»

Супер новость для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать!

Событие соберет на одной площадке федеральных российских и международных бизнес - экспертов специально для предпринимателей Ярославской области.

В программе ФОРУМА:

ВОЛНУЮЩИЕ и ЯРКИЕ выступления ТОПОВЫХ бизнес-спикеров России.

Хэдлайнер форума - Гарретт Джонстон (Ирландия) - Международный эксперт в области маркетинга, ирландский полиглот (владеет 11 языками), философ, стратег.

Владимир Маринович - Ведущий эксперт по цифровой трансформации бизнеса.

Роман Масленников - Федеральный эксперт по PR, автор 5 книг-бестселлеров, директор агентства «Взрывной PR».

Павел Сивожелезов - Федеральный бизнес-тренер, партнёр ШБ «Синергия», 16-летний управленческий опыт.

И другие федеральные эксперты.

Темы ВЫСТУПЛЕНИЙ:

- Прогнозы от международного эксперта на 2021: Какие продукты и услуги будут востребованы в ближайшие годы. Мировые и российские тренды.

- Как выжить в 2021 году: антикризисные инструменты ведения бизнеса.

- Тренды безбюджетного продвижения: пиар-инструменты для бизнеса.

- Как управлять командой, чтобы она давала результат? Разбор кейсов.

- Изменения и тренды на рынке труда. Институт найма и самозанятых.

- Как создать бренд, который будет сам себя продавать.

- Новые возможности для экспорта товаров и другие.

- Программа и обязательная регистрация на сайте: http://форуммойбизнес76.рф/