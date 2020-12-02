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Общество

В Рыбинске в полном составе уходит на карантин школа №17

Причина – ОРВИ
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске в полном составе уходит на карантин школа

В Рыбинске в полном составе уходит на карантин школа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске на карантин уходит школа №17 имени Герасимова, сообщает издание «Рыбинские известия».

Причина не в коронавирусе, а в ОРВИ. Занятия в школе прекращаются с 3 октября, как минимум на неделю. Приступят ли школьники к занятиям через семь дней, покажет эпидемиологическая ситуация.

По данным департамента образования Ярославской области, на 2 декабря в регионе ушли на карантин по ОРВИ 65 классов и 65 групп в детских садах.

В Ярославле родители чаще стали переводить своих детей на заочную и очно-заочную формы обучения.

Образование