В Рыбинске в полном составе уходит на карантин школа №17

В Рыбинске в полном составе уходит на карантин школа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске на карантин уходит школа №17 имени Герасимова, сообщает издание «Рыбинские известия».

Причина не в коронавирусе, а в ОРВИ. Занятия в школе прекращаются с 3 октября, как минимум на неделю. Приступят ли школьники к занятиям через семь дней, покажет эпидемиологическая ситуация.

По данным департамента образования Ярославской области, на 2 декабря в регионе ушли на карантин по ОРВИ 65 классов и 65 групп в детских садах.

В Ярославле родители чаще стали переводить своих детей на заочную и очно-заочную формы обучения.