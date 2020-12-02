В Рыбинске в полном составе уходит на карантин школа №17

В Рыбинске в полном составе уходит на карантин школа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Рыбинске на карантин уходит школа №17 имени Герасимова, сообщает издание «Рыбинские известия».
Причина не в коронавирусе, а в ОРВИ. Занятия в школе прекращаются с 3 октября, как минимум на неделю. Приступят ли школьники к занятиям через семь дней, покажет эпидемиологическая ситуация.
По данным департамента образования Ярославской области, на 2 декабря в регионе ушли на карантин по ОРВИ 65 классов и 65 групп в детских садах.
В Ярославле родители чаще стали переводить своих детей на заочную и очно-заочную формы обучения.