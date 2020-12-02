В целях безопасности: в Ярославле школьников переводят на заочную форму обучения

В Ярославле увеличилось число детей, перешедших на семейную форму получения образования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле во время пандемии по коронавирусу увеличилось число детей, перешедших на семейную форму получения образования. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказана директор департамента образования Елена Иванова.

- В прошлом году в таком формате учились 113 детей, в этом году – 224 ребенка. Кроме того, сейчас родители пользуются своим правом перевести школьников на заочную и очно-заочную форму обучения. Так на настоящий момент учатся 529 человек, - озвучила цифры руководитель ведомства.

Очный, привычный нам всем формат образования, пока все же остается в приоритете. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию как в стране в целом, так и в Ярославской области в частности, ученики продолжают посещать школы. Большинство родителей против перехода на дистанционный формат: весенняя практика показала, что к дистанту многие не готовы.