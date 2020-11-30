Жителей Нефтестроя в Ярославле терроризирует злобный пес

Пес набрасывается на прохожую с собакой. Скриншот с видео, группа "Подслушано LIVE" ВКонтакте

В ярославском паблике опубликовано видео: женщина, выгуливающая на поводке собаку, отбивается от овчарки, намерения которой явно не самые доброжелательные. Пес прыгает, лает, женщина прикрывает собой своего более слабого питомца, старается укрыться на крыльце. Ей на помощь приходит пара – они размахивают большой палкой и только так удается отогнать овчарку.

По словам очевидцев, подобное в районе улицы Нефтяников происходит уже не в первый раз. Хозяева овчарки выпускают ее гулять одну, даже без намордника. Разговоры с владельцами животного ни к чему не приводят.

- Что за неадекватные собаковладельцы живут? И ведь это далеко не в первый раз! Собака нападала и на людей. Когда это закончится, - задает подписчикам группы риторический вопрос автор видео.

- Да, думаю, героем этого видео никому не хотелось бы быть. То, что виновен хозяин, который не следит за собакой, - это бесспорно. Но и призвать его соблюдать правила содержания, выгула, наверное, не получится, так как он все прекрасно сам знает, но просто на всех плюет. Люблю и обожаю животных. Но! Бесконтрольная и озлобленная собака – это действительно угроза для людей. Одно не понятно. Если пишут, что это не впервые, то почему до сих пор никто не разобрался? Ведь это все до случая,.. – считает Оксана П.

В комментариях ярославцам, которым не дает жизни злая собака, советуют сначала предупредить владельца (что, видимо, уже не раз делалось), а потом, если не поможет, обратиться в администрацию или к участковому. Возможно, разговор с представителями власти как-то повлияет на манеру собаководов выгуливать животное.

Еще один похожий случай имел место в Заволжском районе Ярославля: после нападения огромного пса женщине пришлось обращаться к врачам.