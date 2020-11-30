В Ярославле бойцовский пес напал на женщину

Женщине пришлось наложить около 10 швов. ФОТО: Светлана Доброхотова

В Ярославле пес бойцовской породы разорвал ногу женщине. Вопиющую историю в социальных сетях рассказал дочь пострадавшей Светлана Доброхотова.

ЧП произошло во дворе дома на улице Серго Орджоникидзе в Заволжском районе. Женщина выгуливала маленького цвергпинчера (вес такого животного обычно не превышает 6 килограммов, а рост – 30 сантиметров в холке – прим.ред.), когда на них напала здоровая собака.

- Мою маму укусила огромная черная тварь бойцовской породы. Кобель хотел задрать пса, мама начала прикрывать нашу животинку, вот тогда эта тварь и вцепилась зубами в ногу, - рассказывает Светлана. – В это время хозяйка даже не пыталась как-то помочь, только орала матом на мою мать, чтобы она «забрала свою шавку».

По словам Светланы, когда пса все же оттащили, ее мама попросила показать документы о прививках, сделанных животному, чтобы не ставить уколы от бешенства. Но в ответ пожилой женщине велели идти подальше и пригрозили «натравить собаку еще разок».

ФОТО: Светлана Доброхотова

- Тварь прокусила маме ногу до кости, оставила рваные раны. В травмпункте наложили не один десяток швов. Вместо того, чтобы отмечать день рождения мужа и день матери, мы весь вечер провели в травмпункте и в полиции, - говорит Светлана.

Владельцев агрессивной собаки девушка нашла и заставила, как она уточняет – не без драки - показать документы. А еще поговорила с соседями, которые рассказали, что этот случай нападения не единственный.

- Я люблю животных. Но здесь виноваты хозяева. Когда заводишь четвероногого, нужно понимать ответственность и уметь его воспитывать, - возмущается Светлана.

Возможно, общение с полицией, которая по заявлению пострадавшей начал проверку, вразумит владельцев агрессивного животного.