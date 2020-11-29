Бывший кинотеатр "Родина" в Ярославле станет очередным торговым центром

В здании, судя по всему, будет магазин и ресторан. ФОТО: группа "Кинотеатра "Родина" ВКонтакте

Бывший кинотеатр "Родина", в котором 25 ноября прошел последний сеанс, скорее всего, станет очередным торговым центром с рестораном быстрого питания.

Объявление о сдаче площадей уже появились на сайте бесплатных объявлений. Владелец здания, которое еще совсем недавно являлось одним из культурных центров Ярославля, предлагает разместить в помещениях продуктовый магазин и ресторан быстрого питания.

Напомним, что накануне закрытия "Родины" ярославцы подписали петицию в адрес городских властей с просьбой сохранить кинотеатр. Но результата это не дало.