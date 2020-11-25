Ярославцы создали петицию против закрытия кинотеатра «Родина»

25 ноября - последний день работы "Родины". Скриншот с сайта chfnge.org

Сегодня, 25 ноября, последний день работы последнего старейшего кинотеатра Ярославля «Родина». По решению владельца, эта площадка будет закрыта, а на ее месте появится что-то другое, возможно, весьма далекое от культуры и досуга. Хозяин пока еще не решил...

- Да, это третий кинотеатр за последние два месяца, который перестает существовать в нашем городе (после «Нефти» и «Победы», даже не открывшейся после снятия карантина в июле). Третий – и последний из независимых, в отдельно стоящем здании постройки 1959 года, - пишет на своей странице в социальной сети основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев. - Пытались ли мы спасти «Родину», зная о ее бедственном положении? Пытались. Еще год назад мы с группой инициативных молодых предпринимателей выходили на учредителей и выражали готовность взять здание в аренду и вдохнуть в него новую жизнь – правда, после минимального необходимого ремонта (текущую крышу и гнилую канализацию брать себе на баланс мы как-то были не готовы). В результате не договорились.

И вот – закономерный итог. Сегодня вечером в «Родине» должен пройти последний киносеанс. Свою киножизнь старейший кинотеатр Ярославля завершит показом датской комедийной драмы «Еще по одной».

Но, несмотря на полную, казалось бы, бесперспективность этой затеи, ярославцы не сдаются: на сайте chfnge.org создана петиция, адресованная мэрии города – «Спасем кинотеатр Родина! Ярославль».

- Долгие годы кинотеатр «Родина» радовал ярославцев своими показами, создавая прекрасную атмосферу. Это было то место, куда хотелось пойти! Когда там был тир и компьютерный клуб, множество детей и взрослых весело проводили время. Сейчас наступило то время, когда наш любимый кинотеатр погибает и без нашей поддержки ему не выжить. Если сейчас просто промолчать, то наш с вами кинотеатра и все связанные с ним воспоминания постепенно канут в лету. Это наш шанс, ярославцы, отблагодарить свою «Родину» за прекрасное время и воспоминания, которые мы храним, - говорится в петиции.

На данный момент обращение к местным властям подписали чуть больше 800 горожан.