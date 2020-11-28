На жалобы ярославцев об укладке асфальта в снег отреагировала мэрия

Асфальт кидали прямо на снег. ФОТО: Андрей КАШИРИН

Вчера, 27 ноября, в ярославских пабликах появились фотографии, которые вызвали огромное возмущение горожан. На улице Панина в Дзержинском районе рабочие укладывали асфальт прямо в снег.

- Этот ремонт не доживет до весны. Уже нервы не выдерживают от такого вредительства, - пишут ярославцы.

По словам автора поста, прохожие подходили к рабочим и пытались их остановить, но те ссылались на распоряжение начальства и понижение зарплаты, если они не положат асфальт.

В мэрии Ярославля на пост в социальных сетях отреагировали быстро и пообещали провести проверку. Как оказалось, работы на этом участке входят в проект строительства яслей.

- С места работы будут взяты пробы и проведены лабораторные исследования, - сказали в мэрии.