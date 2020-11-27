«До каких пор это … будет продолжаться?»: ярославцы возмущены укладкой асфальта в снег

На улице Панина укладывают асфальт в снег. ФОТО: Андрей Каширин

«Ночь, улица, фонарь…» и снег. Именно в такой, практически по-блоковски, обстановке в Ярославле укладывают асфальт. Дорожные работы на улице Панина в Дзержинском районе, которые почему-то решили провести в конце ноября, возмутили жителей города.

- До каких пор это … будет продолжаться? Это просто разбазаривание денег, выкидка их в урну. Я для этого транспортный налог плачу? Чтобы потом какие-то умники выкидывали их в снег? Это просто вредительство. Мэрия Ярославля, ДГХ, и после этого вы говорите, что денег на ремонт дорог нет? Так откуда они возьмутся, если так ремонтируют? Этот ремонт до весны не доживет. Уже нервы не выдерживают от такого вредительства, - не скрывают своего негодования пользователи социальных сетей.

По словам автора поста, очевидцы подходили к рабочим и пытались их остановить.

- Нам начальство приказало, мы-то чего? Не положим, по зарплате срежут, - последовал ответ.

Возможно, городские власти смогут объяснить жителям, почему на улицах Ярославля асфальт кладут в снег.