В Ярославле зимой не будет ходить автобус до кладбища

По будням автобус №5 не будет ходить до конца марта. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле на зимний период прекращает работу автобус №5, который ходит от Богоявленской площади до Осташинского кладбища. Правда, маршрут отменяется только в рабочие дни. В выходные автобус будет ездить как обычно.

Такое расписание, пояснили в "Яргортрансе", действует с сегодняшнего дня, то есть с 28 ноября, по 30 марта 2021 года.

Зато с 1 декабря по Тутаевскому шоссе вновь начнут ходить троллейбусы №3 "Ярославль Главный - Красный перевал" и №4 "Торговый переулок - Красный перевал".