Троллейбусы по Тутаевскому шоссе Ярославля пустят на следующей неделе

Троллейбусы по Тутаевскому шоссе пустят с 1 декабря Фото: Мэрия Ярославля

- Экологически чистый общественный транспорт возвращается на Тутаевское шоссе, - сообщил на своей странице в социальной сети мэр Ярославля Владимир Волков.

По его словам, троллейбусы по недавно открытому Тутаевскому шоссе начнут ходить уже в конце следующей недели, 1 декабря. Маршрут №4 будет ездить от Торгового переулка до фабрики Красный перевал, маршрут №3 – от вокзала Ярославль Главный до фабрики Красный перевал.

С 1 декабря прекращается перевозка пассажиров по автобусному маршруту №4Т «Торговый переулок – фабрика «Красный перевал» и троллейбусному маршруту №3К «Ярославль Главный – торгово-развлекательный комплекс «РИО».

Расписание троллейбуса №3 «Ярославль Главный – фабрика «Красный перевал»

Расписание троллейбуса №4 «Торговый переулок – фабрика «Красный перевал»

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