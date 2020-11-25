Троллейбусы по Тутаевскому шоссе Ярославля пустят на следующей неделе

Троллейбусы по Тутаевскому шоссе пустят с 1 декабря
Фото: Мэрия Ярославля
- Экологически чистый общественный транспорт возвращается на Тутаевское шоссе, - сообщил на своей странице в социальной сети мэр Ярославля Владимир Волков.
По его словам, троллейбусы по недавно открытому Тутаевскому шоссе начнут ходить уже в конце следующей недели, 1 декабря. Маршрут №4 будет ездить от Торгового переулка до фабрики Красный перевал, маршрут №3 – от вокзала Ярославль Главный до фабрики Красный перевал.
С 1 декабря прекращается перевозка пассажиров по автобусному маршруту №4Т «Торговый переулок – фабрика «Красный перевал» и троллейбусному маршруту №3К «Ярославль Главный – торгово-развлекательный комплекс «РИО».
Расписание троллейбуса №3 «Ярославль Главный – фабрика «Красный перевал»
Расписание троллейбуса №4 «Торговый переулок – фабрика «Красный перевал»
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