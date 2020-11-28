В Ярославле проверят, как работает транспорт на Резинотехнике

Днем автобусы ездят полупустые, а утром и вечером в них не сесть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Резинотехника написали открытое письмо в региональным и городским властям. Заволжане пожаловались на небольшое количество рейсов автобуса №40, из-за чего утром невозможно выехать в город, а вечером вернуться домой.

- Свободное место только на капоте двигателя. Никакой социальной дистанции вообще нет, а в условиях сегодняшней пандемии это очень опасно, - написали ярославцы.

При таком положении дел, когда в одном транспорте ездят и здоровые люди и, велика вероятность, зараженные коронавирусом, недалеко до эпидемии. Люди боятся, что к весне Резинотехнику придется закрывать на карантин.

В мэрии Ярославля пообещали разобраться с проблемой. По словам начальника управления пассажирского транспорта Сергея Волканевского, будет проведен мониторинг заполняемости автобуса №40 в часы пик. По результатам мониторинга рассмотрят варианты увеличения "провозных возможностей".