«Свободное место на капоте двигателя». Ярославцы боятся ездить в общественном транспорте из-за COVID-19

Утром с Резинотехники не уехать, а вечером - не вернуться Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярославцы, проживающие на Резинотехнике, написали открытое письмо, адресованное городским и областным властям. Люди просят пустить дополнительные автобусы из поселка до центра Заволжского района. Жители отдаленного района опасаются, что к весне Резинотехнику придется закрыть на карантин из-за массового заражения коронавирусом.

- Утром настолько переполнены автобусы (№40 «Резинотехника – Машприбор» - прим.ред.), что влезть тяжело. Вечером такая же проблема. Свободное место только на капоте двигателя. Никакой социальной дистанции вообще нет, а в условиях сегодняшней пандемии это очень опасно, - пишут ярославцы.

Не могут добраться до областной больницы пенсионеры и инвалиды: ехать стоя в «тесной душегубке» пожилым людям тяжело. Колясочникам и того хуже – за медицинской помощью им нужно добираться с пересадкой на Красной площади.

- Мы не только нормально сесть и доехать не можем, но и воспользоваться положенными нам льготами и проездными, - жалуются жители Резинотехники.

И уточняют, что теми же самыми автобусами ездят и больные люди, поэтому до эпидемии – рукой подать.

- Также наш район разрастается новыми домами и поселками, если эту проблему сейчас не решить, то в дальнейшем будет гораздо хуже, - предупреждают заволжане.