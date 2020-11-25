В Ярославле набирают волонтеров #МыВместе для работы с пациентами клиник

В медучреждениях не хватает персонала для технической работы Фото: Полина Вачнадзе

Штаб волонтеров #МыВместе расширяет виды помощи ярославцам. Сейчас добровольцы подставляют пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, продукты и лекарства. Но, как оказалось, требуются руки и для другой работы – технической. Лечебным учреждениям не хватает персонала для такой работы.

- Речь идет об исходящих звонках пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. Это несложная работа, которая не требует квалификации, но для ее выполнения нужны люди, а их нет. Поэтому мы объявляем набор и на эту работу, - сказала руководитель городского штаба акции «#МыВместе» Дарья Китаева.

Записаться в добровольцы могут ярославцы в возрасте от 18 до 50 лет. Регистрацию можно пройти дома по этой ссылке. Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону 8-800-200-34-11.

Сейчас заявок на доставку продуктов и лекарств не так много, порядка 10 в день. Координаторы обязательно учитывают место жительства заявителя и ищут в базе волонтера, который находится ближе остальных.

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