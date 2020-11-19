Как стать волонтером в Ярославле и почему им можно доверять?

В первую волну коронавируса около 300 жителей города стали волонтерами Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле набирают добровольцев, которые будут доставлять продукты и предметы первой необходимости пенсионерам, вынужденным уйти на самоизоляцию. Вновь начала работать акция взаимопомощи «Мы вместе».

Чтобы стать волонтером, нужно соответствовать двум параметрам, в первую очередь, возрастному. Добровольцы должно быть не младше 18 и не старше 50 лет. Также необходимо пройти проверку службы безопасности. После этого нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru. Ссылка на регистрацию для волонтеров тут.

Кстати, часть заявок отклоняется именно из-за возрастного ценза. Тщательно проводит проверки и служба безопасности, поэтому пожилые ярославцы могут не сомневаться в добровольцах, которых присылает штаб.

В первую волну коронавируса около 300 жителей города стали волонтерами, порядка 130-150 человек оказывали помощь неоднократно. Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону 8-800-200-34-11.

- Нам, конечно, всегда были очень рады. Мы же продукты приносили, лекарства, один раз я сопровождал человека в поликлинику. Морально тяжело видеть бабушек с палочками, которым тяжело передвигаться, но помогать все равно хочется. Я работаю сменами, поэтому свободное время есть и для помощи, — рассказал волонтер Артем Трушко, который весной и летом выполнил более 50 заявок, за активность он даже был награжден памятной медалью от имени президента России Владимира Путина.