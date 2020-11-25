В Ярославской области уволился глава департамента транспорта Фото: Правительство Ярославской области

Свой пост покинул исполняющий обязанности регионального департамента транспорта Анатолий Бойко. Он написал заявление по собственному желанию.

На его место пока назначен Сергей Кайгородов, ранее занимавший должность начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области.

Исполнять обязанности инспектора вместо Кайгородова будет его заместитель Дмитрий Бурцев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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