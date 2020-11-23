Хотела погладить: очевидцы рассказали, как произошло нападение волка на женщину в Рыбинском районе

Волк сначала вел себя ласково, позволял гладить. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

Стали известны подробности нападения волка на беременную женщину в Рыбинском районе. ЧП произошло вечером в субботу, 21 ноября, на территории ресторанного комплекса у деревни Демино.

Как рассказали очевидцы, волк сам пришел к людям и сначала вел себя ласково: лизал руки, позволял себя гладить. Именно такое поведение дикого зверя, говорят специалисты, и является первым признаком бешенства. А потом произошло то, чего в первую очередь и стоит опасаться – проявление агрессии и нападение.

- На место выехал егерь Центра охраны окружающей среды. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей волка пришлось ликвидировать. Сейчас ветеринарной службой проводятся исследования на предмет выявления у животного бешенства, - сказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Специалисты еще раз напоминают, что при встрече с диким животным не нужно к нему приближаться. Не кормите и не пытайтесь погладить зверя. Кроме опасности быть укушенным, велика вероятность и подцепить бешенство.

Если вы увидели лесное животное в Ярославле, позвоните в департамент по телефонам горячих линий: 8(4852)78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66 илибо сообщите в полицию 102 или 112.