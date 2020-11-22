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В Ярославской области волк напал на беременную женщину и покусал ее

Животное пришлось застрелить
Светлана Крутикова
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Убитого волка отвезут на экспертизу, чтобы определить, не заражен ли он бешенством

Убитого волка отвезут на экспертизу, чтобы определить, не заражен ли он бешенством

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел вчера, 21 ноября, в районе деревни Демино, сообщают «Рыбинские известия».

Около 10 часов вечера государственному инспектору регионального департамента охраны окружающей среды Валерию Бомбину позвонили и рассказали о том, что на человека напал волк. Сотрудник ведомства тут же связался с рыбинским егерем, который выехал на место ЧП.

Оказалось, что жертвой хищника стала беременная женщина. Волк напал на нее и покусал. Пострадавшую отправили в травмпункт Рыбинска, а животное застрелили.

- У егеря есть лицензия на отстрел, в том числе волков. В понедельник он повезет тушу в Ярославль на ветеринарную экспертизу. Может так оказаться, что животное заражено бешенством. Речь идет о здоровье не только женщины, но и ее будущего ребенка, - цитирует Валерия Бомбина рыбинское издание.

По словам инспектора, егерь застрелил волка, потому что животное могло наброситься и на других людей.

ЧП