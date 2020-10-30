Ярославцы из аварийного дома на Батова вышли на площадь перед региональным правительством

Сегодня, 30 октября, некоторые жители дома на улице Батова, где в августе произошел взрыв бытового газа, с плакатами вышли на площадь перед областным правительством. У ярославцев несколько требований.

В первую очередь, они просят не выселять их из гостиниц. Срок пребывания там оканчивается уже завтра, 31 октября, и люди должны сдать ключи от номеров.

- Нас уговаривают выезжать на съемные квартиры, но по нескольким причинам мы этого делать не хотим, - пояснила КП-Ярославль жительница дома Наталья Зайцева.

То жилье, которое еще можно снять, уложившись в субсидию от мэрии, по словам ярославцев, находится в ужасном состоянии. Многие же убеждены, что если они переедут, но проведут на съеме много времени, до тех пор, пока не получат свое жилье.

- Нас хотят запихнуть на съемное жилье на многие года, - написано на плакате одного из пикетирующих.

Жители дома на улице Батова, который, кстати, вчера официально был признан аварийным и подлежащим расселению, хотят из гостиниц сразу же заселиться в свои квартиры.

К участникам пикеты вышли представители мэрии Вячеслав Гаврилов и Елена Новик. Они пояснили, что городские власти работают с риэлторами, сейчас подыскиваются варианты квартир, которые бы устроили жильцов аварийного дома.