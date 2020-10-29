Взорвавшийся дом на улице Батова в Ярославле признали аварийным

Здание начнут готовить к разбору Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 29 октября, в мэрии прошло заседание комиссии по дому на улице Батова, где в августе прогремел взрыв газа, унесший жизни троих человек. Эксперты проанализировали состояние конструкций здания и на основании заключений специализированных организаций, здание было признано аварийным, не подлежащим проживанию и восстановлению. Его необходимо сносить.

- В ближайшее время начнутся противоаварийные работы, чтобы укрепить здание и подготовить его к разбору. После жители второго подъезда смогут забрать оставшиеся вещи, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Копии решения жильца дома могут забрать в администрации района, департаменте городского хозяйства, а те, кто живут в местах временного пребывания – в гостиницах «Которосль» и «Азимут».

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