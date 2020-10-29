Женщину с дочкой, живших в подъезде ярославской многоэтажки, поселили в гостиницу

Женщине и ее детям оказывают помощь. ФОТО: аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области

Светлане и ее 4-летней дочери Василисе, которым две недели пришлось прожить в подъезде брагинской многоэтажки, продолжают оказывать помощь. Из больницы мать и дочь переселили в гостиницу центра помощи семьи и детям. Фонд милосердия и здоровья уже подобрал им всю необходимую одежду, в центре женщину и ее дочь обеспечат медицинской и юридической помощью, продуктами. В гостинице семья может находиться до тех пор, пока не найдет выход из своей трудной ситуации.

- Нам удалось убедить мать принять всю помощь от государства, благотворительного фонда и неравнодушных граждан. Надеюсь, что в дальнейшем мама будет следовать нашим советам и общими усилиями ее проблема решится, - сказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Сейчас решается вопрос с устройством маленькой дочери Светланы в детский сад. Кроме того, женщина, сбежавшая из Луганска, и двое ее несовершеннолетних детей должны получить гражданство РФ.