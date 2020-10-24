В Ярославле нашли маму с дочкой, сбежавших из больницы

Светлану с дочерью обнаружили в торговом центре во Фрунзенском районе. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" во ВКонтакте

В Ярославле нашли Светлану Белоусову и ее четырехлетнюю дочь. Информация о том, что женщина ушла из больницы появилась вчера, 23 октября. Благодаря действиям сотрудников полиции и ориентировкам, которые распространил поисковый отряд «ЯрСпас», пропавших удалось найти. Как сообщил «МК в Ярославле», женщину обнаружили в торговом центре во Фрунзенском районе.

Напомним, Светлана вместе с маленьким ребенком две недели жила в подъезде одного из домов Дзержинского района. Женщина переехала в Ярославль из Луганска в 2014 году. Устроилась здесь на работу и сняла жилье, но денег на все не хватало. В результате из-за просрочек по оплате аренды хозяин квартиры попросил женщину съехать.

Жители подъезда, в котором поселилась Светлана, сначала помогали ей, как могли, но потом решили обратиться в полицию. Правоохранители доставили мать и дочь в больницу, девочке требовалась медицинская помощь. Однако из медучреждения женщина сбежала, возможно, испугавшись, что дочку заберут в интернат.

Ранее детский омбудсмен Михаил Крупин и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, узнав о ситуации, в которой оказалась семья, пообещали оказать помощь, в том числе и в оформлении документов.