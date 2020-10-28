Все больше вопросов: специалисты горячей линии по коронавирусу ответили на 12 тысяч звонков ярославцев

За последнюю неделю было принято около тысячи звонков Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области продолжает работать горячая линия по коронавирусу. На прошлой неделе из-за увеличения спроса, департамент здравоохранения открыл еще два номера, по которым проходят консультации. Теперь работает пять линий:

- 8(4852)73-83-33,

- 8(4852)73-80-60,

- 8(4852)25-37-03,

- 8(4852)25-34-14,

- 8(4852)40-04-55.

Первые четыре номера работают с 08:00 до 19:00, на последний можно звонить круглосуточно.

Специалисты могут не только ответить на вопросы по COVID-19, но и помочь с вызовом врача на дом, если дозвониться до поликлиники невозможно. Очень часто ярославцы спрашивают, что делать при определенной температуре и похожи ли симптомы, которые есть, на коронавирус. Операторы могут дать рекомендацию, как снизить температуру, какие витамины принимать.

- За последнюю неделю было принято около тысячи звонков. Причем увеличение обращений наблюдается постоянно – с 98 в день на прошлой неделе до 138 – на этой, - рассказала заместитель директора департамента Наталья Евсеевич.