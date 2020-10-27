Ярославцы просят о вызове врача на дом через соцсети Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об огромных очередях в поликлиниках региона КП-Ярославль рассказывала вчера, 26 октября. Тогда люди жаловались, что их даже с температурой заставляют приходить в медучреждения. Жительница Ярославля Алена Н. столкнулась с другой проблемой: ей не разрешают идти на прием, но и врача вызванного на дом женщина ждет второй день.

- Вызвала врача на дом в воскресенье через Интернет. В понедельник утром в регистратуре подтвердили, что заявка передана в 9-ю больницу. К вечеру звоню в регистратуру, спрашиваю, можно ли самой дойти. Отвечают «нет, конечно, нельзя приходить! Ждите до 20:00». А я знаю, сколько больных в очередях в поликлиниках сейчас, - рассказывает Алена.

Ярославна позвонила на горячую линию департамента здравоохранения, но там услышала то же самое «ждите». И честно ждала до половины девятого вечера, но врач так и не пришел.

- Утром во вторник сделала еще одну заявку через Интернет с указанием новых симптомов. Есть подозрение на пневмонию, но нужно делать КТ. На горячей линии мне тоже вызвали врача и подтвердили, что заявка получена, - говорит женщина.

К вечеру вторника ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Звонки в департамент здравоохранения толком ничего не дали: кроме вызова врача, больше они ничем помочь не могут.

Алена надеется, что ее пост в «Фейсбуке» принесет хоть какой-то результат. Уже сегодня ярославна надеется получить очно медицинскую помощь, направление на КТ и нализ на уровень кислорода в крови.

- Спасибо огромное друзьям и врачам, они консультуруют по Сети. Давно требуют бежать делать КТ и начинать курс уколов с антибиотиком. А я все жду врача. С пламенным температурным приветом и сердцебиением, - пишеь Алена.

КП-Ярославль также обратилась в пресс-службу департамента всего лишь с двумя вопросами: какие нормативы по времени ожидания действуют сейчас, во время пандемии, и что делать, если состояние больного резко ухудшится? Не секрет, что с приездом скорой помощи в регионе также есть проблемы. На данный момент ответы мы так и не получили.