Столбики, установленные на площади Волкова в Ярославле, уберут

На зиму столбики уберут, чтобы не мешать уборке снега Фото: Мэрия Ярославля

Недавно на площади Волкова в Ярославле появились сигнальные столбики. Жители города предположили, что это сделали для того, чтобы уменьшить количество ДТП в данном месте. Мнение ярославцев подтвердили в мэрии.

- На площади Волкова обустроили дорожные предупреждающие столбики, чтобы автолюбители не оставляли свои машины на островках безопасности и не нарушали правила дорожного движения. Из-за автомобилей, припаркованных в неположенном месте, видимость для других участников движения в некоторых местах становилась ограниченной, что приводило к авариям, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Однако на зиму столбики уберут. Сделают это, чтобы не мешать уборке снега. Весной их установят снова.