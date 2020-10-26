На площади Волкова в Ярославле столбиками огородили островки безопасности

Жители города не уверены, что конструкции простоят долго Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На площади Волкова в Ярославле появились оранжевые разделительные столбики. Ими огородили островки безопасности. Сделали это, по всей видимости, для того, чтобы водители на данных участках не оставляли свои машины.

- Там же переход у клумбы. А паркующиеся на островках закрывают пешеходов от водителей. В итоге становится опасно, а столбики не дадут этого сделать, - пояснил координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Правда, жители города не уверены, что конструкции простоят долго.

- Либо снег не будут убирать в этом месте, либо уберут вместе со снегом, - считает Борис Д.

Однако некоторые не исключают и того, что столбики исчезнут гораздо раньше:

- За пару дней грязью покроются и снесут сразу, - написала Анна Ш.

Окажутся ли ярославцы правы, покажет время.