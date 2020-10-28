Ярославские рестораторы просят губернатора разрешить заведениям работать по ночам

Предприниматели предлагают ввести чекины по QR-коду вместо ограничения времени работы заведений Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рестораторы Ярославля обратились к губернатору региона Дмитрию Миронову с просьбой разрешить заведениям работать по ночам. Открытое письмо опубликовали в социальных сетях. Предприниматели предлагают вместо введения ограничений использовать опыт Москвы.

- Уважаемый Дмитрий Юрьевич! В связи с последними событиями хотим обратиться к вам с просьбой рассмотреть в числе принимаемых мер введение чекинов по QR-коду вместо ограничения времени работы для заведений общественного питания. Такая система показывает свою эффективность в Москве, более того, она позволяет найти тот самый очень сложный в текущей ситуации баланс - когда и меры принимаются взвешено, и у бизнеса есть шанс выжить. Так, после рекомендаций Роспотребнадзора в Москве сохранили именно такое решение, - говорится в обращении.

Рестораторы считают, что новые ограничения сильно ударят по бизнесу.

- Дмитрий Юрьевич, для целого ряда заведений ограничение времени работы будет равносильно закрытию. При этом мы понимаем, что у бюджета сейчас нет средств на поддержку предпринимателей, именно поэтому ратуем за возможность хотя бы протянуть это нелегкое время, а финансирование пусть пойдет на помощь врачам и больным.

По словам предпринимателей, заведения посещает небольшое количество людей и QR-коды помогут отследить контакты посетителей, если кто-нибудь из них заболеет.

- Мы не хотим повторения сценария весны, который вызвал такое возмущение жителей - когда на фоне полных супермаркетов и очередей к почтам основные претензии были к ресторанам и другим организациям, которые у нас в городе несравнимо меньше посещаются и не являются основным местом распространения инфекций среди групп риска. У людей создается впечатление, что подобные меры никому не помогают, они злят и растят недоверие, а мы хотим иметь возможность вместе справиться с пандемией, а не искать виноватых, - пишут авторы письма.

Сегодня, 28 октября, правительство Ярославской области объявило о введении ряда коронавирусных ограничений. Они вступят в силу после подписания соответствующего постановления.