Запрет на ночную жизнь: в Ярославской области вновь ввели коронавирусные ограничения

С 23:00 и до утра все ночные заведения области должны быть закрыты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 те рекомендации, которые вчера, 27 октября, дал Роспотребнадзор, будут применены в Ярославской области:

- с 23:00 до 06:00 будет запрещена работа ресторанов, баров, кафе и прочих заведений общепита, а также проведение развлекательных мероприятий;

- усиливается контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекцией в местах массового скопления людей;

- общепиту запрещено проводить мероприятия, если численность посетителей больше 10 человек.

Как пояснили в правительстве региона, кафе и рестораны продолжают работать в очном режиме, но должны следить, чтобы количество посетителей не превышало установленное.

Кроме того, в регионе планируют усилить лабораторную диагностику и увеличить число проводимых тестов на COVID-19 до 3500 в сутки. На это дополнительно направлено 18 миллионов рублей.

- В сложившихся обстоятельствах – частичный возврат ограничений – единственно правильное решение. Наша основная задача – сдержать рост заболевших, снизить нагрузку на медицинские учреждения, стабилизировать ситуацию, - сказал губернатор Ярославской области.

Постановление правительства региона сейчас готовится. Оно вступит в силу в момент подписания.