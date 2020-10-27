Областной суд не смягчил приговор бывшему сотруднику ярославской ИК-1

Приговор Заволжского районного суда оставили без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 октября, Ярославский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную бывшим инспектором отдела безопасности ярославской ИК-1.

- Приговор Заволжского районного суда от 3 сентября 2020 года в отношении Максима Яблокова, которым он признан виновным в превышении должностных полномочий, оставлен без изменений, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, в январе этого года экс-фсиновца приговорили к 3,5 годам исправительной колонии. Впоследствии данный приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение. В результате реальный срок заменили условным. Максиму Яблокову назначили 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет.

Приговор вступил в силу.