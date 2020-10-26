Личность устанавливается: под Переславлем мужчина попал под колеса двух машин

Пешехода переехали две машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 25 октября, в Переславском районе под колесами двух машин оказался пешеход. ДТП произошло около 18:10 на 4 километре дороги в обход Переславля.

Сначала на пешехода, который шел по трассе, наехала «Тойота», которой управлял 36-летнйи водитель. После этого мужчина оказался под колесами «Форда».

- Пешеход скончался на месте происшествия. Личность мужчины сейчас устанавливается. У пешехода отсутствовали светоотражающие элементы на одежде, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД.

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