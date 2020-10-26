В Ярославле в кювет улетела маршрутка

В ДТП никто не пострадал. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Авария произошла сегодня, 26 октября, в 7.30 утра недалеко от села Толгоболь в Заволжском районе.

Маршрутка №93, как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, врезалась в стоящий на дороге «Лифан», после чего вылетела в кювет и перевернулась.

А ПАЗе находился водитель, кондуктор и один пассажир, в «Лифане» никого не было. На данный момент информации о пострадавших нет.

Однако на видео с места ДТП, которое появилось в социальных сетях, видно, что маршрутка перевернута, рядом с ней разбитая иномарка, а на другой стороне дороги – еще один покореженный автомобиль. Возможно, это участник другой аварии, которая произошла на том же месте в то же утро.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Многие ярославцы считают, что причиной аварии могли стать погодные условия.

- Ночью заморозки, дорога ледяная. А многие еще на летней резине ездят. Вот и результат. Даже, я бы сказала, результаты. Первые из будущего множества, - комментируют в соцсетях случившееся.