Ярославские следователи проверят, почему на ребенка упал забор Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следователи СКР по Ярославской области организовали проверку по факту падения на 8-летнего ребенка части строительного забора.

Напомним, ЧП произошло вчера, 22 октября, на пересечении улиц Победы и Свердлова. На мальчика свалился кусок профнастила с крыши забора, который огораживает закрытый рынок. По словам родственников ребенка, с мальчиком все в порядке, он отделался испугом и легким ушибом головы.

А следователи сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

- Будут проверены все факты, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.