В центре Ярославля на ребенка упал кусок профнастила

ЧП произошло сегодня, 22 октября, на пересечении улиц Победы и Свердлова. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

ЧП произошло сегодня, 22 октября, на пересечении улиц Победы и Свердлова.

- В районе бывшего «Северохода» на восьмилетнего ребенка упал кусок профнастила с крыши забора, огораживающего давно закрытый рынок. Слава Богу, все обошлось! Ребенок отделался испугом и легким ушибом головы, - написали в социальной сети родственники пострадавшего.

По словам автора поста, найти ответственных за «разваливающиеся конструкции» оказалось непросто:

- В мэрии разводят руками. Написали в администрацию Кировского и Ленинского районов, ждем ответа. Очень не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то еще. И вот ведь вопрос: почему в нашем городе зачастую никто ни за что не отвечает, а шевелиться начинают только, когда что-то случается? И то не факт!

Ярославцы прокомментировали попытки родственников разобраться в случившемся.

- Это замороженная стройка одного из обанкротившихся застройщиков, у них сейчас суды о передаче объектов банкам. И пока суд не передаст банку, ничего с места не сдвинется ,а суды идут уже четвертый год, - написал подписчик группы «Подслушано в Ярославле».

- Надо начать разбирать на металл, и сразу хозяева найдутся, - в шутку предложил один из жителей города.

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