Собственника сгоревшего театра в Ростове обязали привести здание в порядок

Здание бывшего театра в Ростове Великом, которое и без того несколько лет простояло заброшенным, сгорело в ночь с 23 на 24 апреля этого года. Объект культурного наследия, некогда один из самых красивых домов города пришел практически в полную негодность.

- Это ужас! Просто катастрофа для памятника! – писала тогда в соцсети градозащитница Ольга Мазанова.

Она же и обратилась в департамент культурного наследия с просьбой принять меры. Тот, в свою очередь, направил в суд иск с требованием законсервировать здание, провести противоаварийные работы и ограничить доступ посторонних.

- После того, как решение суда вступит в законную силу, у собственника будет месяц на то, чтобы ограничить доступ на объект и девять месяцев – на консервацию и противоаварийные работы. Владелец уже получил задание, - пояснил директор департамента Александр Филяев.

Сейчас необходимо не только сохранить объект, но и обеспечить безопасность Ростовцев. После проведения противоаварийных работ можно будет приступать к реставрации.

Справка

Здание является выявленным объектом культурного наследия «Городской театр», кон. XIX – нач. XX вв., выполнено в стиле классицизма. В 1917 году здесь был построен зрительный зал народного дома, с 1920 года – театр, после Великой Отечественной войны здание использовалось в качестве городского дома культуры. Это важный элемент общественно-торгового центра города.