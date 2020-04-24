В Ростове Великом сгорело здание бывшего театра на улице Карла Маркса

24 Апр 2020 2020-04-24T15:55:47+03:00

Оно много лет стояло заброшенным

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Пожар в центре Ростова Великого на улице Карла Маркса начался в ночь с 23 на 24 апреля. Загорелось здание бывшего городского театра, которое много лет стояло заброшенным. Пожар тушили практически до полудня пятницы.

- Это было одно из красивейших зданий города. Очевидно, что внутри выгорело все. Это ужас! Просто катастрофа для памятника! - пишет в социальной сети градозащитник Ольга Мазанова.

По ее словам, здание было закрыто от посторонних, однако местные жители в комментариях рассказали, что несколько последних дней двери в бывший театр были открыты. Кто-то даже попал внутрь, чтобы сделать фото интерьеров. Как оказалось, очень вовремя. Сейчас от них вряд ли что-то сохранилось.

Здание бывшего театра относится к объектам культурного наследия. Уже много лет оно не эксплуатировалось, стояло заброшенным. После пожара Ольга Мазанова написала письмо в департамент охраны объектов культурного наследия.

- Надо срочно принимать меры, иначе оно так и погибнет, - бьет тревогу градозащитник.

ИСТОЧНИК KP.RU