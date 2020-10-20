Ярославские школы определили с даты осенних каникул

Дети будут отдыхать 14 дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Скоро все ярославские школьники уйдут на осенние каникулы. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе было принято решение увеличить время отдыха ребят на неделю. Так что этой осенью учащихся ждут не недельные как обычно каникулы, а двухнедельные.

Сегодня, 20 октября, на общегородском совещании в мэрии руководитель департамента образования Ярославля рассказала, на какие даты выпадут каникулы.

- В школах города, кроме тех, что обучаются по триместрам, принято решение о сроках каникул с 1 по 14 ноября. Информацию в ближайшее время доведут до родителей, - сказала Елена Иванова.

На данный момент на карантине по COVID-19 находятся 4 класса в четырех школах, то есть, порядка 120 человек. На карантин по ОРВИ ушли 8 классов. Со вчерашнего дня, 19 октября, приступили к занятиям в гимназии №1.