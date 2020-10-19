Осенние каникулы в Ярославской области: увеличили до двух недель

Вместо привычной недели ученики будут отдыхать 14 дней Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области решили увеличить осенние каникулы школьников. Вместо привычной недели ученики будут отдыхать 14 дней.

- Сделать такой шаг необходимо для снижения роста заболеваемости, - пояснил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Школы сами примут решение о конкретных сроках начала каникул в зависимости от своего режима обучения: часть образовательных учреждений учатся по четвертям, а часть - по триместрам. Всю информацию разместят на сайтах, в родительских чатах и социальных сетях.

О дистанционном режиме обучения речи пока не идет, но все, естественно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. На данный момент она не утешительная - последние два дня прирост по заболевшим составляет более 100 человек.