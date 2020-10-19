МФЦ Ярославской области будут работать только по записи

МФЦ Ярославской области будут работать только по предварительной записи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многофункциональные центры "Мои документы" вновь переходят на режим работы по предварительной записи. Записаться на прием можно на сайте МФЦ, а получить консультацию - по телефону 8(4852)49-09-09. Также на портале центра "Мои документы" можно узнать телефоны и график работы филиалов и офисов МФЦ.

Решение перейти на такой режим работы, а также увеличить продолжительность осенних каникул для школьников было принято сегодня, 19 октября, на заседании областного оперативного штаба. Причиной стал сезонный подъем заболеваемости.

– Основной мерой для сдерживания распространения коронавирусной инфекции по-прежнему остается строгое соблюдение мер профилактики, и в первую очередь – ношение масок, проведение противоэпидемических мероприятий на местах. И одно из самых главных условий успеха в борьбе с вирусом – разобщение людей, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Ранее мы давали рекомендацию работодателям о переводе до 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы, теперь будем проводить мониторинг ситуации.

В ближайшее время пройдут внеплановые проверки выполнения противоэпидемических мероприятий в организациях с массовым пребыванием людей.