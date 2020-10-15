В Ярославле под землю ушла машина

Машина ушла под землю. ФОТО: группа "Единая диспетчерская служба Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле у дома №25 на проезде Шавырина произошло очередное ЧП. Машина, припаркованная во дворе, провалилась под землю. Скрылась вся передняя левая часть автомобиля.

По словам местных жителей, произошло это после ремонта и замены труб. Кстати, это не первое коммунальное происшествие в этом дворе. В июле здесь прорвало трубу с водой: горячий гейзер около получаса бил по окнам и стенам многоэтажки. Высота струи, по словам очевидцев, достигала 4-го этажа.

Теперь – вот такое происшествие.

В комментариях к посту департамент городского хозяйства мэрии Ярославля ответил, что работы на данном участке проводила ТГК-2.

- В ближайшее время сетевая организация восстановит покрытие, - заверили чиновники. О компенсации за повреждение машины ни слова.